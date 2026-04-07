Allanan autoescuelas por presunta venta de licencias

El Ministerio Público, en coordinación con la división Anticorrupción de la Felcc, ejecutó este lunes cuatro allanamientos simultáneos en diversas autoescuelas de la capital cruceña. La intervención surge tras una denuncia sobre cobros irregulares realizados por estas instituciones para facilitar la obtención de licencias de conducir mediante canales ilícitos.

Las investigaciones preliminares apuntan a una red de complicidad establecida entre los propietarios de estas escuelas y funcionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip). Actualmente, las autoridades concentran sus esfuerzos en establecimientos ubicados en la zona de la Pampa de la Isla para recolectar evidencia documental y digital.

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