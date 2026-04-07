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Emotivo rescate: Conductor salva a perrito abandonado en la ruta a Pailón

Un conductor encontró a un perrito abandonado en un camino solitario de Pailón y decidió rescatarlo, llevándolo a un lugar seguro donde recibió comida y cuidados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/04/2026 21:59

Santa Cruz, Bolivia

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En un emotivo hecho registrado en un camino de Pailón, un conductor protagonizó un rescate que conmovió a quienes lo presenciaron. Mientras transitaba por una carretera solitaria, se percató de un perrito que lo seguía como pidiendo ayuda.

En el video compartido, se observa cómo el perrito corre hacia él, saltando y moviendo la cola en señal de felicidad, mientras el conductor decide llevarlo consigo.

“Amigos, paré aquí porque, mira, hay un perrito que me está siguiendo… Alguien lo ha abandonado. Lo vamos a llevar, lo vamos a dar de comer. Yo creo que tiene hambre”, se le escucha decir en el registro.

Gracias a la acción del conductor, el perrito fue rescatado y ahora se encuentra a salvo, recibiendo atención y alimento. El video ya supera los 40 mil likes en TikTok.

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