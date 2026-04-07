René Yahuasi anuncia movilizaciones y marcha al TSE

El excandidato a la Gobernación de La Paz por Nueva Generación Patriótica, René Yahuasi, anunció el inicio de movilizaciones y una marcha hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en rechazo a las resoluciones que validan la proclamación de autoridades.

La medida fue confirmada luego de que su organización presentara recursos de revisión extraordinaria ante el ente electoral.

Impugnación en curso

Yahuasi informó que la mañana de este lunes se presentaron los recursos legales para impugnar las decisiones del TSE, con la expectativa de que sean atendidos con la misma celeridad que otros casos.

“Estamos esperando que actúen con la misma rapidez (…) la norma nos permite impugnar”, señaló.

Cuestiona decisiones del TSE

El excandidato cuestionó la validez de la proclamación de resultados y apeló al respeto de los derechos fundamentales.

“Tenemos que velar por los derechos fundamentales, no podemos retroceder en la democracia”, afirmó.

Asimismo, recordó que para ser electo se debe cumplir con los requisitos establecidos, como el 50% más uno de los votos o el 40% con una diferencia del 10% respecto al segundo.

Anuncian marcha y vigilia

Ante la falta de respuesta, Yahuasi confirmó que el sector determinó iniciar medidas de presión:

Marcha el miércoles, desde la ciudad de El Alto (Multifuncional) hasta el TSE

Vigilia permanente, hasta obtener una respuesta oficial

“Si no nos atienden, eso sería discriminación y exclusión”, advirtió.

Exigen respuesta

El excandidato insistió en que el Tribunal debe pronunciarse sobre los recursos presentados y dar una solución al conflicto.

El anuncio de movilizaciones genera tensión en el escenario electoral paceño, mientras se espera una respuesta del órgano electoral en las próximas horas.

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