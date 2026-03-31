TSE publica convocatoria para la segunda vuelta; conozca fechas clave

Segunda vuelta
30/03/2026 23:12
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, anunció la convocatoria oficial a la segunda vuelta de elecciones departamentales, mediante la resolución 138/2026.
La autoridad confirmó que el proceso se desarrollará en cinco departamentos: Chuquisaca, La Paz, Oruro, Tarija y Beni.
Fecha de la votación
La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 19 de abril, utilizando el mismo padrón electoral de las elecciones subnacionales 2026.
En el caso de Santa Cruz, se prevé sumarse a esta jornada una vez concluya la repetición de mesas.
Candidatos que van al balotaje
El TSE confirmó las duplas que disputarán la segunda vuelta:
Fechas clave del calendario electoral
El TSE detalló las principales actividades del calendario:
Logística en tiempo récord
Ávila señaló que el Órgano Electoral cuenta con solo 20 días para organizar este proceso, incluyendo papeletas, logística y sistema de resultados.
Observación y control
Se confirmó la presencia de observadores nacionales e internacionales, además de la supervisión directa del TSE en algunos departamentos.
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