TSE publica convocatoria para la segunda vuelta; conozca fechas clave

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, anunció la convocatoria oficial a la segunda vuelta de elecciones departamentales, mediante la resolución 138/2026.

La autoridad confirmó que el proceso se desarrollará en cinco departamentos: Chuquisaca, La Paz, Oruro, Tarija y Beni.

Fecha de la votación

La segunda vuelta electoral se realizará el domingo 19 de abril, utilizando el mismo padrón electoral de las elecciones subnacionales 2026.

En el caso de Santa Cruz, se prevé sumarse a esta jornada una vez concluya la repetición de mesas.

Candidatos que van al balotaje

El TSE confirmó las duplas que disputarán la segunda vuelta:

Chuquisaca:

Luis Ayllón (Alianza Gente Nueva) vs. Franz García (Alianza Patria-Unidos)

Luis Ayllón (Alianza Gente Nueva) vs. Franz García (Alianza Patria-Unidos) La Paz:

Luis Revilla (Patria Sol) vs. René Yahuasi (Nueva Generación Patriótica - NGP)

Luis Revilla (Patria Sol) vs. René Yahuasi (Nueva Generación Patriótica - NGP) Oruro:

Edgar Sánchez (Alianza Jacha-Jakisa-FESORC) vs. Óscar Chambi (Alianza Patria Oruro)

Edgar Sánchez (Alianza Jacha-Jakisa-FESORC) vs. Óscar Chambi (Alianza Patria Oruro) Tarija:

Adrián Oliva (Patria) vs. María René Soruco (Camino Democrático para el Cambio)

Adrián Oliva (Patria) vs. María René Soruco (Camino Democrático para el Cambio) Beni:

Hugo Vargas (MNR) vs. Tito Egüez (Patria-Unidos)

Fechas clave del calendario electoral

El TSE detalló las principales actividades del calendario:

Convocatoria: 30 de marzo

30 de marzo Sorteo de jurados: del 31 de marzo al 6 de abril

del 31 de marzo al 6 de abril Notificación a jurados: del 1 al 19 de abril

del 1 al 19 de abril Propaganda electoral: del 6 al 15 de abril

del 6 al 15 de abril Debates: 12 de abril

12 de abril Votación: 19 de abril

Logística en tiempo récord

Ávila señaló que el Órgano Electoral cuenta con solo 20 días para organizar este proceso, incluyendo papeletas, logística y sistema de resultados.

Observación y control

Se confirmó la presencia de observadores nacionales e internacionales, además de la supervisión directa del TSE en algunos departamentos.

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