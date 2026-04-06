Afines a Yahuasi advierten con bloqueos si no hay segunda vuelta

Organizaciones sociales y sectores afines a René Yahuasi determinaron iniciar movilizaciones en rechazo a la suspensión del balotaje electoral, previsto inicialmente para el 19 de abril.

La decisión fue asumida en una reunión que congregó a representantes de distintas provincias, incluyendo delegaciones de Omasuyus, además de dirigentes de organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

Como primera medida, anunciaron una marcha que partirá desde la provincia Omasuyus hacia la ciudad de La Paz a partir de este miércoles, con el objetivo de presionar por la restitución del proceso electoral.

“Se ha determinado una marcha hacia la sede de gobierno exigiendo que se respete la fecha del balotaje”, indicaron los dirigentes.

Los sectores movilizados demandan que la segunda vuelta se lleve adelante en la fecha establecida y cuestionan la resolución que determinó su suspensión.

En ese marco, también señalaron que aguardarán una respuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto al recurso presentado en las últimas horas contra dicha decisión.

Durante la reunión, los dirigentes continuaban evaluando nuevas acciones, entre ellas protestas y manifestaciones que podrían intensificarse en los próximos días.

Las movilizaciones anunciadas reflejan el creciente malestar de estos sectores, que exigen certidumbre en el proceso electoral y el respeto a los plazos establecidos.

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