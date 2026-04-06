Álvarez afirma que, tras nueva votación en San Ignacio, Libre alcanza 11 espacios en la ALD

La asambleísta electa por Libre, María René Álvarez, informó que su bancada alcanzó 11 curules en la Asamblea Legislativa Departamental tras la repetición de la votación en San Ignacio de Velasco.

Álvarez detalló que la representación estará conformada por cuatro asambleístas por población y siete territoriales, consolidando así la presencia de la agrupación en el ente legislativo departamental.

La jornada electoral se desarrolló este domingo en 98 mesas habilitadas en territorio ignaciano, con una alta participación ciudadana, según destacó la autoridad, pese a que el órgano electoral no emitió el Auto de Buen Gobierno.

“Actualmente la bancada estaría conformada por cuatro poblacionales y siete territoriales, sumando 11 asambleístas para Libre en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD)”, precisó.

Asimismo, aseguró que el bloque trabajará en el cumplimiento de su programa, priorizando la reformulación de normativas autonómicas orientadas al desarrollo del departamento.

“Se necesita contar con una autonomía fiscal como corresponde. Parte de la reformulación normativa tiene que ver con el sistema concesionario para avanzar en las demandas de Santa Cruz”, señaló.

En total, para el proceso electoral de ayer se habilitaron cerca de 22.000 electores distribuidos en 105 mesas: 98 en San Ignacio de Velasco, tres en San Javier y cuatro en Santa Cruz de la Sierra.

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