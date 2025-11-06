Roberto Castro, del PDC, asume la presidencia de la Cámara de Diputados

Roberto Castro, diputado chuquisaqueño del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue elegido este jueves como nuevo presidente de la Cámara de Diputados para la gestión 2025-2026.

La elección se realizó durante la sesión de conformación de la nueva directiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Castro obtuvo 120 de los 121 votos emitidos, lo que representa más de dos tercios del pleno.

La propuesta fue presentada por la alianza “Una Nueva Bolivia”, que recibió el respaldo mayoritario de las bancadas presentes. Solo un voto fue en contra.

Con esta elección, Castro asume el liderazgo del hemiciclo en un contexto marcado por la reorganización de fuerzas políticas y los desafíos legislativos de cara al nuevo periodo.

El presidente ‘ad hoc’ de la Cámara de Diputados que dirigió la elección, José Maldonado, calificó de histórica la votación y felicitó a sus colegas diputados porque han elegido a la nueva Directiva de manera transparente y de cara al pueblo de Bolivia.

La Directiva de la Cámara de Diputados quedó conformada de la siguiente manera: presiente, Roberto Castro; primera vicepresidenta, Daniela Cabrera; segundo vicepresidente, Rodrigo Loma; primer secretario, Mario Lima; segunda secretaria, María Moreno; tercer secretario, José Maldonado y cuarta secretaria, Glenda Aguilera.

