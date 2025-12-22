TEMAS DE HOY:
Política

Santistevan ve fortalecido al TSE, pero cuestiona ausencia de vocales cruceños

El constitucionalista José Luis Santistevan celebra que el TSE recupere independencia con gestiones de seis años, lejos de la injerencia judicial. Lamenta que, pese a ser el departamento con más habitantes de Bolivia, Santa Cruz no cuente con ningún vocal titular en el máximo tribunal electoral.

Miguel Ángel Roca Villamontes

22/12/2025 14:12

Foto: APG

El analista constitucional José Luis Santistevan consideró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra fortalecido tras la reciente designación de sus vocales titulares; sin embargo, cuestionó que entre sus integrantes no se haya elegido a ninguna autoridad del departamento de Santa Cruz.

“Me llama la atención que de los seis miembros titulares del TSE no haya ningún cruceño, cuando Santa Cruz es el departamento con mayor población del país. Solo tenemos vocales suplentes y eso no puede ser posible, porque la representación en los procesos electorales también debe responder a la representación poblacional”, afirmó Santistevan.

El constitucionalista sostuvo que el órgano electoral está recuperando su independencia institucional, tomando en cuenta que los vocales designados cumplirán una gestión de seis años.

“Esperamos que el TSE tenga la fortaleza necesaria para rechazar cualquier tipo de interferencia política y la injerencia del sistema judicial, que todavía no ha sido renovado”, añadió.

Respecto a la designación de vocales electorales en el Tribunal Electoral Departamental (TED), el constitucionalista destacó la meritocracia de todos los nuevos vocales departamentales, aguarda que el presidente Rodrigo Paz designe a un vocal que también esté a la altura de la terna aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

 

