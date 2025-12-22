Gustavo Ávila asume presidencia del TSE y promete nuevo padrón electoral

El nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, tras ser posesionado la mañana de este lunes, dijo que en su gestión se trabajará en la conformación de un nuevo padrón electoral, para dar a la ciudadanía y a las organizaciones políticas la confianza y seguridad que se ha requerido para la realización de distintos comicios electorales.

“Reafirmo el compromiso de la sala plena, de iniciar las gestiones este año, para la realización de un nuevo empadronamiento biométrico en todo el territorio nacional, este proceso será técnico, inclusivo y transparente y tendrá como único objetivo garantizar el derecho del voto de todos los bolivianos. El nuevo padrón electoral se construirá con las más altas medidas de seguridad, resguardando la integridad ciudadana y la integridad de los datos (…). Bolivia se merece tener un nuevo padrón y esta sala pleno se compromete a esa actividad”, dijo Ávila.

Además, agradeció la confianza de los vocales para administrar el TSE con independencia. Recordó que es posible administrar procesos electorales complejos, lo que permitió recuperar la confianza de la población. “La democracia se sostiene sobre la confianza”.

Dijo que habrá un compromiso inquebrantable con la imparcialidad, sin responder a interés políticos o particulares. Se garantizará la información oportuna a la ciudadanía y las organizaciones políticas.

Ávila dijo que la primera tarea es consolidar la realización de las elecciones subnacionales. Garantizó que el Sirepre será un éxito en la transmisión del conteo rápido.

A su turno la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Ximena Camacho, en su discurso, manifestó que “El compromiso es administrar elecciones técnicamente sólidas, políticamente imparciales, coordinar, articular, escuchar a la ciudadanía, consolidar una sala plena unificada”.

Agregó que en los departamentos donde no se designó a los vocales departamentales, los vocales nacionales administrarán estos, para garantizar la correcta realización de las elecciones subnacionales.

