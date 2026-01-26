“Esa es la posición”: Alianza Primero Santa Cruz pide a Laura Rojas dar un paso al costado en su candidatura

La Alianza Primero Santa Cruz solicitó a la exdiputada y actual candidata a concejal, Laura Rojas, que dé un paso al costado en el marco de la actual contienda electoral. La petición responde a un proceso legal que, según la alianza, la imposibilita de atender adecuadamente su campaña.

Gary Añez, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, reafirmó la postura oficial: “La posición de la alianza es que ella pueda dar un paso al costado”, enfatizó.

“Por qué no se la puede sacar, porque corresponde de acuerdo a la ley electoral que ella renuncie; entonces esa es la postura de la Alianza Primero Santa Cruz”, agregó.

Consultado sobre su opinión personal, Añez señaló: “La misma. Ella debe atender un proceso legal que la imposibilita tener atención sobre la campaña, la alianza por eso le ha sugerido, ha enviado carta a mí, que soy el presidente de la alianza, para que nosotros le pidamos la dimisión de la candidatura”.

Añez sostuvo además que, si Laura Rojas no atiende la solicitud de la alianza, se evaluarán los pasos a seguir.

“Políticamente, la alianza le ha pedido que dé un paso al costado. Si ella no hace caso a la sugerencia, se verá en su momento qué sucede; nosotros entendemos que sí lo hará”, indicó.

Mira la programación en Red Uno Play