Caso 'narcomaletas': Laura Rojas presta su declaración ante la Fiscalía

La exdiputada y actual candidata a concejal Laura Rojas llegó pasada las 9:30 de este lunes a la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas, ubicada en el barrio Las Palmas, para prestar su declaración informativa en calidad de testigo dentro del denominado caso “narcomaletas”.

Rojas asistió acompañada por sus familiares y su equipo legal, quienes ingresaron a la sede fiscal sin realizar declaraciones a la prensa. La diligencia forma parte de una investigación que se inició tras el hallazgo de sustancias controladas en un inmueble que fue allanado en el marco de una pesquisa por presunto tráfico de armas.

La causa se complejizó luego de que, en redes sociales, se difundieran videos de cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Viru Viru. En las imágenes se observa a Laura Rojas retirando varias maletas de la terminal aérea, lo que generó una amplia discusión pública y un mayor escrutinio de las autoridades.

En respuesta al incremento de atención mediática y las interrogantes sobre la responsabilidad institucional en el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial. En el mismo, la Cancillería manifestó su interés en que se profundice la investigación respecto a las circunstancias en las que habrían ingresado “32 maletas sin la debida fiscalización” al país, sugiriendo la necesidad de aclarar posibles fallas en los procedimientos aduaneros.

Además, el Ejecutivo anunció que evaluará acciones legales por el presunto uso de un pasaporte diplomático para facilitar el tránsito de las maletas sin someterlas a los controles habituales en Viru Viru.

Mira la programación en Red Uno Play