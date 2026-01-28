Oro, armas o cocaína: Las tres hipótesis de Gabriela Reyes tras el misterio de las 32 maletas

Para la criminóloga Gabriela Reyes, el manejo del caso denominado “Narcomaletas” carece de lógica técnica y parece estar orientado a encubrir el verdadero trasfondo del vuelo privado que aterrizó en Viru Viru.

Según la experta, existen tres hipótesis principales sobre el origen de la carga, vinculadas directamente a las economías ilícitas más fuertes del país: “Puede ser una posible transacción por venta de cocaína, otra vinculada a tráfico de armamento y una tercera vinculada a una compra o venta de oro”.

Un contenido de "divisas" y no de droga

Reyes cuestionó duramente que las autoridades centren el discurso en el hallazgo de marihuana industrializada en un galpón allanado posteriormente, en lugar de rastrear las 32 maletas desaparecidas. “Llama mucho la atención que se quiera demostrar como si este fuera un caso de sustancias controladas y no así como un posible caso que va sobre dinero y divisas”, afirmó.

La especialista basa su postura en informes de inteligencia de Bolivia y Estados Unidos que alertaron sobre un movimiento sospechoso de dinero. Además, señaló lo absurdo de la versión oficial sobre el tráfico de marihuana: “¿Por qué traerían marihuana de Estados Unidos a Bolivia si Bolivia es productor? No tendría mucho sentido por el riesgo y el costo. Si el informe de EE. UU. alertó de un movimiento, diría agricultura, pero dice divisas”.

Protección judicial y el "eslabón más débil"

Reyes calificó la organización detrás de este caso como una “estructura criminal” completa, al contar con dinero, armamento y protección judicial, esto último debido a la implicación de un juez. “El armamento es el elemento esencial para demostrar que se tiene fuego por encima del Estado. Es gravísimo y no se está yendo en ese sentido en las investigaciones”, advirtió.

Asimismo, lamentó que las recientes aprehensiones de un representante legal y un cuidador sigan un patrón de impunidad: “Como siempre pasa, al eslabón más débil lo meten a la cárcel y nunca se llega a saber realmente quién está detrás. Se está tratando de tergiversar la investigación”.

Advertencia sobre Laura Rojas

Finalmente, la criminóloga alertó sobre el riesgo que corre la exdiputada Laura Rojas, actualmente aprehendida y hospitalizada. “Su vida puede correr peligro en la cárcel porque ella sabe, tiene información. Ella es quien sabe de quién es la plata, a dónde iba e incluso de qué tipo de transacción se trataba”, concluyó Reyes, quien vaticina que, de seguir este curso, el caso no llegará a ninguna resolución efectiva.

