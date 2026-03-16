Paz asegura que funcionarios públicos ya no son utilizados para campañas políticas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó desde Brasil que el proceso rumbo a las elecciones subnacionales se desarrolla con garantías democráticas y sin intervención del Estado en la campaña electoral.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario destacó que, a diferencia de gestiones anteriores, los ministerios y las instituciones públicas no están siendo utilizados para promover candidaturas políticas.

Según explicó, el objetivo es asegurar que los candidatos compitan en igualdad de condiciones y que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus autoridades.

“El Estado ya no participa impulsando uno u otro candidato. Los candidatos se baten en la arena política y el pueblo tendrá que definir”, sostuvo.

El presidente también señaló que ningún funcionario público ha sido utilizado para realizar campañas electorales, lo que, a su criterio, marca una diferencia respecto a procesos electorales del pasado.

Las elecciones subnacionales se realizarán este domingo, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y otras autoridades locales.

Paz aseguró que este proceso representa un paso importante para fortalecer la democracia en el país, permitiendo que el voto ciudadano defina el rumbo de las regiones.

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