Aguardan instructivo para comenzar a inmunizar a la población contra la Influenza

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha comenzado con la distribución de 419,000 dosis contra la Influenza en Santa Cruz para contener el avance de la Influenza. Sin embargo, en puntos clave como el Centro de Salud San Luis, la inmunización permanece detenida debido a que el personal operativo aún no recibe el instructivo oficial que autoriza el inicio de las aplicaciones.

Según reporta el personal de salud, la llegada de las vacunas se dio este año antes de lo que el calendario sanitario tenía previsto, ya que estos suministros suelen arribar durante el mes de mayo.

"Yo creo que a partir del 10 de abril ya distribuirán el instructivo, no sabemos a qué grupo etario vamos a comenzar vacunando", señaló Elsa Flores, encargada de vacunación del centro mencionado, subrayando la incertidumbre actual.

Se espera que, una vez emitido el lineamiento técnico, la campaña siga los protocolos de años anteriores para proteger de forma escalonada a los eslabones más débiles de la sociedad. "Primero siempre se priorizan niños menores de un año, adultos mayores y personal de salud, después a toda la población", concluyó Flores sobre el orden de atención previsto.

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