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Denuncian criadero clandestino en Cochabamba: Habría 30 canes en condiciones precarias

Vecinos de la zona norte de Cochabamba filmaron caniles improvisados dentro de una vivienda.

Milen Saavedra

06/04/2026 19:37

Denuncian criadero clandestino en Cochabamba: Habría 30 canes en condiciones precarias. Imagen de ulisesbeviglia en Pixabay
Cochabamba, Bolivia

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Una grave denuncia de maltrato animal y funcionamiento de un criadero clandestino se conoció en las últimas horas. Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre una vivienda particular que albergaría a aproximadamente 30 perros en condiciones irregulares, aportando como prueba videos donde se observan caniles y el hacinamiento de los animales.

Intervención fallida y silencio en la vivienda

Ante la alerta, personal de la Unidad de Zoonosis se trasladó hasta el inmueble para realizar una inspección. Sin embargo, pese a la insistencia de los funcionarios, nadie abrió la puerta. Al parecer, la vivienda se encontraba sin habitantes al momento del operativo, lo que impidió el diálogo con los responsables.

La situación generó una profunda preocupación en las autoridades, debido a la precariedad que se percibe desde el exterior y el constante ruido de los canes, lo que refuerza la hipótesis de un criadero ilegal a gran escala.

Zoonosis informó que no dejará el caso en la impunidad y ya inició las coordinaciones con la policía forestal (POFOMA). El siguiente paso será solicitar las órdenes correspondientes mediante la Fiscalía para ingresar legalmente al domicilio.

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