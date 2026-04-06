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Una obra de arte: el golazo del empate de la Verde ante Venezuela

Jhassir Guerra, a los 91 minutos, ejecutó un tiro libre que se coló en el ángulo para decretar el 2-2. 

Martin Suarez Vargas

06/04/2026 18:51

Momento justo cuando Guerra ejecuta el tiro libre y mete al arco del portero venezolano. Foto: Captura video Conmebol.
Paraguay.

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Para enmarcarlo. Así fue el tanto del boliviano Jhassir Guerra, quien silenció a Venezuela al convertir el gol del empate en el Sudamericano Sub-17, disputado en el estadio Ameliano.

Tras una falta fuera del área, Guerra se adueñó del balón, se acomodó y sacó un potente remate inatajable para el arquero vinotinto, desatando la euforia en el banco y en todo el equipo nacional. El tanto llegó a los 91 minutos, en pleno tiempo de adición.

Bolivia enfrentará a Perú el próximo miércoles desde las 16:00 en el estadio Ameliano, en Paraguay.

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