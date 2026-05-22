Comunicado Oficial: David Alaba no va más en el Real Madrid

Real Madrid CF confirmó este viernes la salida de David Alaba al finalizar la presente temporada, cerrando así una exitosa etapa del futbolista austríaco con la camiseta blanca.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales y canales oficiales, el conjunto merengue anunció que ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin a la relación contractual que los unía desde 2021.

“El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada”, expresó la institución madrileña.

El club también destacó la importancia del defensor dentro de uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente. “El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia”, añadió el comunicado.

Durante sus cinco temporadas en el cuadro español, Alaba disputó 131 partidos oficiales y conquistó 11 títulos: dos UEFA Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

El presidente del club, Florentino Pérez, también dedicó unas palabras al defensor austríaco.

“David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, manifestó.

Además, el Real Madrid informó que el estadio Santiago Bernabéu Stadium le rendirá homenaje este sábado durante el último partido de Liga del equipo.

Alaba llegó al club español en julio de 2021 procedente del FC Bayern Munich, luego de finalizar su contrato con la institución alemana. Desde su arribo, el defensor se consolidó rápidamente como pieza importante del equipo gracias a su experiencia y liderazgo dentro del campo de juego.

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