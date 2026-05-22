¡Orgullo boliviano! Hugo Dellien clasifica al Roland Garros

El tenis boliviano vive uno de sus momentos más importantes en los últimos años. Hugo Dellien aseguró su presencia en el cuadro principal de Roland-Garros tras imponerse al español Roberto Carballés Baena en un intenso compromiso disputado en París.

El nacido en Trinidad mostró experiencia y fortaleza mental para quedarse con el partido en tres sets, luego de un duelo cambiante que exigió su mejor versión. Dellien comenzó dominando desde el fondo de la cancha, aunque el europeo reaccionó para igualar el marcador y extender la definición hasta la tercera manga.

En el set decisivo, el boliviano recuperó el control con un juego agresivo y preciso. Sus constantes quiebres de servicio y la tranquilidad en los puntos clave terminaron inclinando el encuentro a su favor después de más de dos horas de competencia.

La clasificación de Dellien también marca un hecho inédito para el deporte nacional, ya que Bolivia contará por primera vez con dos representantes en el main draw de un Grand Slam. A la presencia del beniano se suma la de Juan Carlos Prado, quien igualmente logró superar las rondas clasificatorias del certamen francé tras vencer a Coleman Wong de Hong Kong.

Con esta nueva participación en la élite del tenis mundial, Dellien reafirma su lugar como una de las principales figuras del deporte boliviano y ahora aguardará el sorteo para conocer a su rival en la primera ronda del torneo parisino.

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