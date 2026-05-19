¡Viva Bolivia! Dellien protagoniza una épica remontada y avanza en el Roland Garros

A pesar de la lluvia y tener a todo el público en su contra, Hugo Dellien protagonizó una gran remontada en cada set para avanzar a la segunda ronda de la qualy (clasificación) en el Roland Garros de Francia, al derrotar este martes por la mañana al local Sean Cuenin (un doble 6-4).

El partido tuvo una duración de una hora y 35 minutos, tiempo en el que en dos ocasiones se paró el encuentro por la lluvia y en el que el público se hizo sentir apoyando a su compatriota.

El partido

Se enfrentaron en la cancha 14 del Stade Roland Garros de París, donde el nacido en Trinidad tuvo un inicio dubitativo y por ello su saque fue quebrado en el primer game.

Sin embargo, conforme pasaron los minutos, el tenista nacional se habituó al juego y comenzó a pelear cada bola, hasta que en el sexto y décimo game le quebró el saque a su rival para vencer.

La segunda cancha fue similar, pues Cuenin le rompió el saque a Dellien en el primer juego y luego se puso arriba por 2-1, momento en que se paró el partido por la lluvia.

Después de casi una hora se reanudaron las acciones, pero por poco tiempo, ya que otra vez se detuvo el duelo.

Nuevamente regresaron a la cancha y Dellien se mostró muy sólido y nuevamente, en el sexto y décimo game, le rompió el saque al francés para ganar el partido.

Lo que viene

La raqueta número uno del país ya conoce a su rival de la segunda ronda de la qualy y se trata del croata Matej Dodig, quien eliminó al chino Yi Zhou (1-6, 6-3 y 7-5).

De esta manera el país tiene a dos bolivianos en segunda ronda, pues Juan Carlos Prado rivalizará este miércoles con el estonio Daniil Glinka.

Los dos tenistas nacionales están a dos vitorias más de acceder al cuadro principal del segundo Grand Slam del año.

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