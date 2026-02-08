Bolivia demostró su espíritu combativo y logró mantenerse en el Grupo Mundial II de la Copa Davis tras un emocionante triunfo por 3-2 sobre Barbados. La serie estuvo marcada por la entrega de todo el equipo, que se apoyó en cada punto para conseguir la victoria.

Murkel Dellien se convirtió en la figura del encuentro, imponiéndose en dos tie breaks que desataron la euforia entre los hinchas y consolidaron el resultado favorable. Junto a él, Juan Carlos Prado y Boris Arias aportaron con actuaciones destacadas, mientras que el capitán Mauricio Solís y el preparador físico Hernán Rojas desempeñaron un papel clave en la preparación y estrategia del equipo.

La serie fue intensa, con momentos de alta tensión, pero la unidad y determinación de los jugadores permitieron que Bolivia celebrara un triunfo histórico, reafirmando su lugar entre los mejores del tenis mundial. La selección volverá a competir en septiembre, con la motivación de seguir defendiendo el orgullo de todo el país.

Bolivia sigue demostrando que con esfuerzo y pasión, nada es imposible en el deporte.

