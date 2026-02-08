TEMAS DE HOY:
Deportes

Con Miguelito de titular, Santos venció 2-1 a Noroeste: el boliviano dio una asistencia

El boliviano fue titular y participó en la jugada del primer gol en la victoria 2-1 como visitante, por la séptima fecha de la Copa Paulista. 

Martin Suarez Vargas

08/02/2026 18:27

Miguelito, en calentamiento con el Santos de Brasil. Foto: redes sociales.
Brasil.

Miguelito fue protagonista en el triunfo del Santos por 2-1 sobre Noroeste, en partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa Paulista de Brasil. El mediocampista boliviano arrancó desde el inicio y fue determinante en la apertura del marcador.

A los 4 minutos del primer tiempo, Miguelito metió un pase preciso para el argentino Gonzalo Escobar, quien sacó un remate potente que terminó en gol luego de un desvío de un defensor, dejando sin reacción al arquero del conjunto local.

Noroeste logró igualar el encuentro gracias a Pedro Carrerete, pero Santos volvió a ponerse en ventaja a los 29 minutos con un tanto de Rony, que terminó siendo el gol decisivo para asegurar los tres puntos.

Con este resultado, Miguelito continúa sumando minutos y manteniendo ritmo de competencia, consolidándose como una pieza importante en el equipo santista dentro de la segunda competición más relevante del fútbol brasileño.

