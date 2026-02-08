Aprehenden a tres personas por asesinato ocurrido en la comunidad Piso Firme

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a tres personas presuntamente vinculadas con el asesinato de un comunario ocurrido el pasado 1 de febrero en la comunidad de Piso Firme, ubicada entre los departamentos de Beni y Santa Cruz.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo cuando un grupo de sujetos utilizó escopetas para atacar a las víctimas, provocando la muerte de una persona y dejando a otra herida, que recibió atención médica.

En las últimas horas, grupos de inteligencia de la Felcc lograron identificar y aprehender a tres presuntos autores, quienes serán trasladados a dependencias del Ministerio Público para prestar su declaración informativa. Será el fiscal del caso quien determine la situación jurídica y el grado de responsabilidad de cada uno.

Hipótesis del crimen

Entre las hipótesis que manejan la Policía y el Ministerio Público, no se descarta un posible ajuste de cuentas, presuntamente relacionado con deudas vinculadas al narcotráfico, extremo que aún se encuentra en etapa de investigación.

Las autoridades informaron además que existe un cuarto implicado que permanece prófugo, por lo que las labores de búsqueda continúan.

El caso sigue en investigación y se prevé que la información sea ampliada conforme avancen las actuaciones judiciales.



