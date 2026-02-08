Rodrigo Paz presentará su primera rendición pública de cuentas tras tres meses de gestión

El presidente Rodrigo Paz presentará este domingo 8 de febrero su primera rendición pública de cuentas, en la que expondrá un balance de los avances alcanzados durante los tres primeros meses de su gobierno.

El informe marcará el inicio de un esquema de evaluación periódica de resultados impulsado desde el Órgano Ejecutivo, a través del recientemente creado Centro de Gobierno (Cengob), instancia que busca enfrentar la ineficiencia en el gasto público y mejorar la ejecución de los recursos del Estado.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por el canal estatal, Bolivia pierde alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a más de 3.000 millones de dólares, debido a la baja ejecución y a una deficiente priorización del gasto público.

Con esta presentación, el Gobierno pretende mostrar resultados concretos, definir una hoja de ruta para los próximos meses y enviar una señal política de transparencia, control del gasto y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La rendición pública de cuentas coincide con el cumplimiento de tres meses de gestión del presidente Paz, periodo en el que su administración concentró esfuerzos en la estabilización de la economía y en la búsqueda de financiamiento externo para reactivar sectores productivos y fortalecer las finanzas públicas.

