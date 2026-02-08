Así fue la participación de Bolivia en el Desafío SWAT de los Emiratos Árabes Unidos

La séptima edición del UAE SWAT Challenge se inició oficialmente el sábado en Training City, en Al Ruwayyah, Dubái, con la participación de equipos tácticos de élite de diferentes partes del mundo, que compiten en una serie de pruebas diseñadas para evaluar habilidad operativa, velocidad y estrategia.

Bolivia está representada por dos equipos de la Policía Boliviana: el Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) y Garras, que participan en este exigente campeonato internacional.

En la jornada inaugural se disputó el Assault Challenge, prueba de apertura del torneo, en la que equipos de Kazajstán aseguraron las primeras posiciones. En cuanto a la participación boliviana, Garras se ubicó en el puesto 76, con una puntuación de 79 puntos, mientras que GEAT alcanzó el puesto 82, con 70 puntos.

El Assault Challenge puso a prueba la coordinación operativa, la precisión de fuego real, la navegación de obstáculos, la resistencia física y la evacuación de bajas simuladas, todo bajo estricta presión de tiempo.

La competencia continuará en los próximos días con nuevas pruebas que definirán el desempeño final de los equipos participantes.

Te dejamos acá el video para que veas el primer día de la participación de la Policía Boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play