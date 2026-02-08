TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Imágenes sensibles! Muere un hombre de 64 años tras ser embestido en un viaducto de Brasil

Imágenes captadas por cámaras de seguridad, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el momento posterior al impacto.

Charles Muñoz Flores

08/02/2026 12:46

Muere un hombre de 64 años tras ser embestido en un viaducto de Brasil
Rio Grande do Sul, Brasil

Escuchar esta nota

Un hombre de 64 años falleció en un trágico incidente ocurrido sobre un viaducto de la ciudad de Santa María, en el estado de Río Grande do Sul, luego de que un vehículo de gran porte impactara contra su camioneta, que se encontraba detenida por una falla mecánica.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor había detenido su vehículo debido a que el capó se abrió mientras circulaba. Tras estacionarse sobre la estructura elevada, descendió para asegurar la tapa. En ese momento, otro vehículo lo embistió, provocando que el hombre saliera proyectado y cayera desde el viaducto.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el momento posterior al impacto. Sin embargo, hasta el momento no se ha difundido un informe oficial detallado por parte de las autoridades locales.

Equipos de emergencia y personal policial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y acordonar el área. La víctima falleció en el sitio a causa de las graves lesiones sufridas.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

 

 

