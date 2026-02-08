¡IMÁGENES FUERTES! Futbolista se desploma y convulsiona en pleno partido y es retirado en ambulancia

Lo que debía ser una jornada deportiva más del Campeonato Carioca terminó marcado por la preocupación. Durante el encuentro entre Flamengo y Sampaio Corrêa, disputado en el estadio Maracaná, un futbolista se descompensó en plena cancha y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

Apenas iban ocho minutos del primer tiempo cuando Alexandre, jugador de Sampaio Corrêa, cayó al césped mientras disputaba una pelota por el sector derecho del campo. De inmediato, el árbitro detuvo el partido al advertir la gravedad de la situación, mientras compañeros y rivales hacían señas desesperadas para pedir asistencia médica.

El futbolista presentó una crisis que generó momentos de gran tensión entre los presentes. El cuerpo médico ingresó rápidamente, lo inmovilizó y lo retiró en camilla. Minutos después fue trasladado en ambulancia a un centro de salud cercano. El juego estuvo interrumpido cerca de 20 minutos y se reanudó recién a los 27, aunque el resultado ya había pasado a un segundo plano.

Parte médico y tranquilidad

Horas más tarde, cerca de las 00:30 del domingo, el club llevó calma al informar que Alexandre fue sometido a diversos estudios que descartaron lesiones cardiológicas y neurológicas. De todos modos, quedó internado en observación durante al menos 24 horas, a la espera de resultados de estudios complementarios, entre ellos una resonancia magnética y análisis de sangre.

Un antecedente que impacta

La situación generó aún mayor sensibilidad debido a la historia reciente del jugador. En enero de 2024, Alexandre había sufrido un grave accidente de motocicleta que puso en riesgo su movilidad. Tras una extensa recuperación, logró regresar a la actividad profesional un año después, experiencia que había relatado en una entrevista con el medio brasileño ge.

Lo deportivo, en segundo plano

En cuanto al resultado, Flamengo se impuso con un contundente 7-1 y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Campeonato Carioca, donde enfrentará a Botafogo. Sampaio Corrêa, en cambio, finalizó último en su grupo y deberá disputar el cuadrangular por el descenso.

