¡Sorpresa! Tigre le propinó a River una dura goleada en el Monumental

Tigre le propinó esta noche una dura goleada a River por 1-4 a domicilio en el Estadio Monumental y, además de dejar al ‘Millonario’ sin invicto, el ‘Matador’ quedó como único líder de la Zona B del Torneo Apertura del fútbol argentino.



Dos goles de Ignacio Russo, uno de David Romero y el restante de Tiago Serrago le permitieron al conjunto dirigido por Diego Dabove lograr una victoria inobjetable ante River Plate -descontó el defensa central Lautaro Rivero- para quedar en lo más alto de la clasificación de su grupo con diez unidades.



River, que acumulaba dos triunfos y un empate en sus primeras tres presentaciones del año, con este duro traspié en un partido donde terminó con diez jugadores por la expulsión de Fausto Vera, se quedó con siete enteros.



En otro resultado de este sábado, en la continuidad de la cuarta jornada, Racing Club cortó su sequía de puntos al vencer como local por 2-1 a Argentinos Juniors gracias a las conquistas de Santiago Solari y Tomás Conechny, mientras que Erik Godoy descontó para el ‘Bicho’.



Con este resultado, la ‘Academia’ de Gustavo Costas sumó sus primeros tres puntos del torneo y salió del sótano de la Zona B, mientras que Argentinos Juniors también cedió su invicto y se quedó con cinco unidades.



Los otros resultados de este comienzo de jornada registraron el empate 1-1 de Aldosivi de Mar del Plata con Rosario Central y la victoria ayer de Central Córdoba de Santiago del Estero por 1-0 ante Unión de Santa Fe.



Este domingo, en la continuidad de esta cuarta jornada, se disputarán cinco encuentros con tres grandes atractivos: la visita de Boca Juniors a Vélez Sarsfield, el duelo de Platense como local ante Independiente y el clásico porteño entre Huracán y San Lorenzo. EFE



Mira la programación en Red Uno Play