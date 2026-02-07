GV San José remontó y eliminó a Real Oruro en un partidazo del Torneo de Verano

GV San José selló su clasificación en el Torneo de Verano tras vencer 3-2 a Real Oruro la noche de este sábado, en el partido revancha disputado en el estadio Jesús Bermúdez. En el duelo de ida, ambos elencos habían igualado 1-1, por lo que la serie quedó definida en Oruro.

El primer tiempo fue intenso y con emociones constantes. Real Oruro tomó ventaja con dos goles de penal. El primero llegó a los 16 minutos, cuando Ángel Quiñónez cambió por gol una infracción cometida sobre Hernán Tifner. Más tarde, a los 27’, Adriel Fernández amplió el marcador desde los doce pasos en una jugada discutida, ya que antes de la falta sobre Daniel Porozo hubo un contacto previo que no fue sancionado.

Sin embargo, el 2-0 no fue definitivo. GV San José reaccionó con fuerza y logró igualar antes del descanso. Alex Cáceres descontó de cabeza a los 36 minutos y Moisés Calero puso el 2-2 con un remate a los 40’, dejando el partido abierto para la segunda parte.

En el complemento el trámite fue más equilibrado, con oportunidades para ambos equipos, aunque GV San José generó las acciones más claras frente al arco defendido por Alex Arancibia, pero sin precisión en la definición.

Cuando el empate parecía conducir a una nueva tanda de penales, apareció nuevamente Calero con un remate desde fuera del área, colocado a la izquierda del arquero, para marcar el 3-2 y darle a los santos el pase a la siguiente ronda.

Con este resultado, GV San José se medirá en la próxima instancia ante Always Ready, actual campeón, que eliminó a ABB el pasado miércoles.

