El Torneo de Verano 2026 comenzará el jueves 29 de enero en Bolivia, con una programación que incluye múltiples clásicos en distintas ciudades del país.

La primera jornada iniciará con el duelo entre The Strongest y Bolívar en el estadio Hernando Siles. Al día siguiente, el 30 de enero, se medirán Real Tomayapo e Independiente.

El sábado 31 de enero, FC Universitario recibirá a Aurora, mientras que en El Alto se disputará el clásico entre ABB y Always Ready, y en la misma jornada cerrarán el día Guabirá y San Antonio.

El domingo 1 de febrero, los clásicos continuarán con Oriente Petrolero vs Blooming en Santa Cruz, seguido por el regreso del clásico potosino Real Potosí vs Nacional Potosí, y finalizará la fecha con el clásico orureño Real Oruro vs GV San José.

El torneo se extenderá desde el 29 de enero hasta el 1 de marzo de 2026. Según el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, el equipo que resulte ganador obtendrá pasajes aéreos gratuitos en todo el país, mientras que el segundo clasificado recibirá el 50% de este beneficio.

Mira la programación en Red Uno Play