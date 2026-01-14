TEMAS DE HOY:
Felcn Caso Botrading Cárcel de San Pedro Oruro

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Torneo de Verano 2026 arrancará con clásicos en todo el país: conoce el fixture

El campeonato arrancará el 29 de enero en Bolivia y contará con una serie de partidos históricos, incluyendo los clásicos paceño, cruceño, potosino y orureño, con incentivos de premios para los equipos ganadores.

Martin Suarez Vargas

14/01/2026 13:45

Foto: Always Ready campeón del fútbol boliviano.

Escuchar esta nota

El Torneo de Verano 2026 comenzará el jueves 29 de enero en Bolivia, con una programación que incluye múltiples clásicos en distintas ciudades del país.

La primera jornada iniciará con el duelo entre The Strongest y Bolívar en el estadio Hernando Siles. Al día siguiente, el 30 de enero, se medirán Real Tomayapo e Independiente.

El sábado 31 de enero, FC Universitario recibirá a Aurora, mientras que en El Alto se disputará el clásico entre ABB y Always Ready, y en la misma jornada cerrarán el día Guabirá y San Antonio.

El domingo 1 de febrero, los clásicos continuarán con Oriente Petrolero vs Blooming en Santa Cruz, seguido por el regreso del clásico potosino Real Potosí vs Nacional Potosí, y finalizará la fecha con el clásico orureño Real Oruro vs GV San José.

El torneo se extenderá desde el 29 de enero hasta el 1 de marzo de 2026. Según el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, el equipo que resulte ganador obtendrá pasajes aéreos gratuitos en todo el país, mientras que el segundo clasificado recibirá el 50% de este beneficio.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD