Blooming mueve piezas pensando en la Sudamericana para cerrar la serie ante Independiente

Blooming alista cambios en su onceno titular para el partido de vuelta frente a Independiente de Sucre, programado para este sábado a las 17:30, por los cuartos de final del Torneo de Verano 2026. La Academia llega con una ventaja contundente tras el 5-0 logrado en el encuentro de ida disputado en Montero.

De acuerdo con lo previsto por el cuerpo técnico, Danni Bejarano no formará parte del equipo inicial, mientras que Auri Oliveros retornará al once titular. Otra modificación será el ingreso de Gilmar Centella en lugar de Miguel Villarroel, además de la inclusión de Esdras Mendoza por la banda derecha, reemplazando a Cabral.

Blooming también está a la espera del retorno de Marc Enoumbá, quien viene en proceso de recuperación tras una lesión y podría ser considerado para este compromiso, dependiendo de su evolución.

La intención del director técnico Mauricio Soria es observar el rendimiento de varios jugadores desde el primer minuto, en una etapa de evaluación que busca minimizar errores de cara al próximo desafío internacional.

El objetivo principal del club es llegar en las mejores condiciones al partido del 4 de marzo por la Copa Sudamericana, cuando Blooming enfrente a San Antonio de Bulo Bulo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

