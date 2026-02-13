Blooming aplastó a Independiente (5-0) en los cuartos de ida del Torneo de Verano

Blooming le propinó una goleada a Independiente de Sucre en el estadio Gilberto Parada de Montero y dio un paso gigante hacia las semifinales del Torneo de Verano 2026. El equipo celeste fue ampliamente superior durante todo el partido y resolvió el duelo prácticamente en la primera mitad.

El encuentro de vuelta se disputará la próxima semana en el estadio Patria, en Sucre.

Los tantos para los dirigidos por Mauricio Soria llegaron gracias a Moisés Villarroel, quien marcó a los 20 y 30 minutos (este último de tiro penal), además de Miguel Villarroel a los 21, Roberto Hinojosa a los 36 y Auli Oliveros a los 75’ del complemento, quienes fueron los artífices de la noche soñada por los académicos en el estadio Gilberto Parada de Montero.

