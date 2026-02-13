Santa Cruz se prepara para el Gran Corso 2026: 7 horas de fiesta, 267 comparsas y acceso gratuito

Este sábado, la ciudad de Santa Cruz vivirá una de sus noches más esperadas con la realización del Gran Corso Cruceño, el evento central del Carnaval.

La fiesta arrancará a las 17:30 y se extenderá hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada, con un despliegue de 267 comparsas que recorrerán el trayecto desde el séptimo hasta el quinto anillo.

La Asociación Cruceña de Comparsas organiza este espectáculo cultural gratuito que reunirá música, color, coreografías y tradición en un recorrido dividido por bloques.

El primer bloque comenzará a las 17:30 con la participación de comparsas coreográficas. A las 19:00 será el turno de las comparsas tradicionales femeninas.

El bloque estelar arrancará a las 20:30, iniciando como es tradición con el paso de los “Tauras”. A las 21:10 hará su ingreso la Reina del Carnaval acompañada por la comparsa coronadora “Los Testarudos”, seguida de las comparsas postulantes a coronadores y tradicionales.

Este año, el jurado calificador estará ubicado en el sexto anillo, en la mitad del recorrido. Frente a este punto se habilitará un espacio gratuito con capacidad para 2.000 personas, donde los asistentes podrán llevar sus propias sillas y disfrutar del espectáculo sin necesidad de pagar camarotes.

Serán ocho jurados evaluadores —cuatro designados por el municipio y cuatro por la Asociación Cruceña de Comparsas— quienes calificarán aspectos como mejor traje, mejor carro alegórico, mejor música, mejor coreografía y la alegría de los comparseros.

El Gran Corso Cruceño será transmitido de inicio a fin por Red Uno, tanto por señal abierta como a través de sus redes sociales, permitiendo que todo el país sea parte de la fiesta grande de los cruceños.

