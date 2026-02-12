Alejandro Mostajo plantea vías, agua y empleo para transformar Cochabamba

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Mostajo Rueda, presentó en entrevista con Red Uno su trayectoria personal, académica y política, además de sus principales propuestas enfocadas en infraestructura vial, acceso al agua y reactivación económica del departamento.

Mostajo recordó su paso por la dirigencia universitaria en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), donde impulsó conquistas estudiantiles como la matrícula gratuita, la defensa del comedor universitario, el seguro médico y la asignación de presupuesto e IDH para el sector estudiantil.

El candidato relató que ingresó a la UMSS en 2002, pero tuvo que interrumpir sus estudios en distintos periodos debido a problemas económicos y procesos judiciales vinculados a conflictos universitarios.

Aseguró que trabajó desde adolescente para sostenerse, tras la muerte de su madre y que finalmente logró concluir su carrera, además de realizar dos maestrías y estudios de doctorado en gestión del desarrollo y políticas públicas.

En cuanto a sus propuestas, Mostajo planteó convertir a Cochabamba en un eje integrador nacional mediante la construcción y mejora de carreteras que conecten directamente con otros departamentos.

Entre los proyectos, mencionó las rutas Vinto–Sacambaya, Cocapata–Covendo, la variante Santiváñez y la denominada ruta del Tinku. Asimismo, señaló que el acceso al agua será una prioridad, mencionando la necesidad de avanzar en la tercera fase del proyecto Misicuni.

Otro de los temas centrales, dijo, será la gestión ambiental y el tratamiento de residuos sólidos mediante reciclaje en origen, recolección diferenciada y la implementación de plantas de compostaje e incineración.

El candidato afirmó que busca recuperar el protagonismo regional de Cochabamba a través de políticas departamentales con alcance nacional y señaló que el desempleo juvenil es uno de los principales problemas a resolver, proponiendo la reactivación del aparato productivo, mayor inversión pública y protección de los mercados locales.

Mostajo sostuvo que su candidatura se basa en su trayectoria académica y política, y aseguró que sus propuestas apuntan a impulsar el desarrollo integral del departamento si recibe el respaldo ciudadano en las próximas elecciones.

