TEMAS DE HOY:
Caso Luana Incautación Palmasola

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Ve haciendo cuentas! Esto cuesta ver a la Verde en el repechaje a jugarse en Monterrey

La FBF anunció los precios de las entradas para el partido ante Surinam, programado para el 26 de marzo en el estadio BBVA Gigante de Acero de Monterrey.

Martin Suarez Vargas

12/02/2026 10:59

Selección bolivana de fútbol en el amistoso contra Panamá disputado en Tarija. Foto: La Verde FBF.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer este miércoles, a través de sus redes sociales, el costo de las entradas para el partido de repechaje entre Bolivia y Surinam, a disputarse el 26 de marzo desde las 19:00 en el estadio BBVA Gigante de Acero de Monterrey.

De acuerdo con el comunicado oficial, los boletos para el primer encuentro tendrán un precio desde 11,63 dólares, monto equivalente a 200 pesos mexicanos. En tanto, para el segundo partido del repechaje, programado para el 31 de marzo, las entradas se venderán desde 17,44 dólares, equivalentes a 300 pesos mexicanos.

La FBF remarcó que la venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por FIFA, con el objetivo de garantizar un proceso seguro, transparente y sin intermediarios.

Asimismo, la entidad adelantó que en los próximos días se brindará información detallada sobre el procedimiento de reserva y compra. En el mensaje también se mencionó que esta iniciativa es impulsada por el presidente de la FBF, Fernando Costa, con la intención de asegurar el mayor respaldo posible a la selección en una instancia a la que Bolivia vuelve tras más de tres décadas.

De ganar Bolivia su primer partido ante Surinam se enfrentará a Irak por el pase directo al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD