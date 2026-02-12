¡Ve haciendo cuentas! Esto cuesta ver a la Verde en el repechaje a jugarse en Monterrey

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer este miércoles, a través de sus redes sociales, el costo de las entradas para el partido de repechaje entre Bolivia y Surinam, a disputarse el 26 de marzo desde las 19:00 en el estadio BBVA Gigante de Acero de Monterrey.

De acuerdo con el comunicado oficial, los boletos para el primer encuentro tendrán un precio desde 11,63 dólares, monto equivalente a 200 pesos mexicanos. En tanto, para el segundo partido del repechaje, programado para el 31 de marzo, las entradas se venderán desde 17,44 dólares, equivalentes a 300 pesos mexicanos.

La FBF remarcó que la venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por FIFA, con el objetivo de garantizar un proceso seguro, transparente y sin intermediarios.

Asimismo, la entidad adelantó que en los próximos días se brindará información detallada sobre el procedimiento de reserva y compra. En el mensaje también se mencionó que esta iniciativa es impulsada por el presidente de la FBF, Fernando Costa, con la intención de asegurar el mayor respaldo posible a la selección en una instancia a la que Bolivia vuelve tras más de tres décadas.

De ganar Bolivia su primer partido ante Surinam se enfrentará a Irak por el pase directo al Mundial.

