Economista: "Anulación de ITF ayuda a reducir brecha de tipo de cambio"

La Cámara de Diputados eliminó por unanimidad el Impuesto a las Transacciones Financieras, cumpliendo una promesa de campaña y buscando dinamizar la economía y atraer capitales extranjeros.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/02/2026 23:22

Santa Cruz, Bolivia

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la anulación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) por unanimidad. La medida busca liberar la movilidad de capitales, estimular la economía y cumplir promesas de campaña.

El analista económico Juan Fernando Subirana explicó que, aunque el ITF era un impuesto de bajo impacto dentro de la recaudación estatal —representaba menos del 3% del total— su eliminación permitirá que las transacciones en divisas extranjeras se realicen sin descuentos adicionales.

Por ejemplo, si antes por mover 1.000 dólares se pagaban aproximadamente 3,5 dólares, ahora los movimientos se realizarán sin ningún gravamen, beneficiando tanto a empresas como a ciudadanos.

“Esto oxigena la economía, facilita la inversión y mejora la confianza en el país. Además, puede contribuir a reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo”, afirmó. Actualmente, el tipo de cambio referencial del Banco Central ronda los 9,30 bolivianos, cercano al mercado paralelo que se cotiza alrededor de 9,15 bolivianos.

En cuanto al impuesto a las grandes fortunas, Subirana señaló que este gravamen también debería eliminarse, ya que no aporta valor a la economía y puede generar la fuga de capitales.

“Más allá de la promesa de campaña, su eliminación es estratégica para fortalecer un Estado con visión de mercado y fomentar la inversión extranjera”, afirmó.

El analista destacó además otras medidas complementarias que podrían potenciar la atracción de inversión, como la seguridad jurídica para empresas, el reposicionamiento internacional de Bolivia y la reducción del riesgo país.

“Estos elementos muestran que Bolivia está recuperando confianza y estabilidad económica, lo que favorece a los ciudadanos y a las empresas interesadas en invertir”, concluyó Subirán.

 

