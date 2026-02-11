Mató a su pareja, se lo confesó a su padre y fue capturado con otra mujer

Los detalles detrás del feminicidio de Elsa M. CH., de 33 años, ocurrido en la comunidad de Catavi, han estremecido a la opinión pública. Tras la captura del principal sospechoso, Jhonny T.P. (38), el Ministerio Público reveló una trama de infidelidad, confesiones familiares y un intento de fuga hacia Argentina que fue frustrado por la Policía en el departamento de Potosí.

Según el fiscal de Delitos Contra la Vida, Frank Vásquez, el asesinato no fue un hecho aislado, sino que estuvo motivado por la intención del agresor de iniciar una nueva vida con otra persona.

"Los móviles es que esta persona tenía ya otra pareja. Esto ha ocasionado que el señor Jhonny asuma esta decisión de quitarle la vida a Elsa", explicó la autoridad fiscal.

Al momento de su aprehensión en la localidad de Tupiza, el sospechoso se encontraba acompañado de una mujer. Las autoridades ahora evalúan la situación jurídica de la acompañante para determinar si corresponde una imputación por complicidad o encubrimiento.

Confesión y silencio cómplice

La investigación dio un giro importante al involucrar al entorno cercano del feminicida. Se informó que, tras cometer el crimen, Jhonny T.P. se comunicó con su propio padre para confesarle el asesinato. Sin embargo, en lugar de denunciar el hecho, el progenitor guardó silencio, lo que permitió que el autor iniciara su huida hacia el sur del país.

Ante este escenario, la Fiscalía ordenó también la aprehensión del suegro de la víctima, quien ahora enfrenta investigaciones por no haber puesto el hecho en conocimiento de las autoridades policiales de manera oportuna.

Hallazgo y causa de muerte

El cuerpo de Elsa fue encontrado cerca de la una de la madrugada de este martes, oculto debajo de su cama y cubierto, en su domicilio en el municipio de Laja. Fue el padre de la víctima quien realizó el macabro hallazgo y alertó a la Policía.

El informe de la autopsia médico-legal del IDIF ratificó la violencia del ataque:

Causa de muerte: Anoxia encefálica y compresión cervical externa.

Diagnóstico: Asfixia mecánica por estrangulamiento.

Jhonny T.P. está siendo trasladado bajo custodia a la comunidad de Laja. El fiscal Vásquez confirmó que, tras su declaración informativa, se procederá a la imputación formal por feminicidio, delito que en Bolivia conlleva una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Con este caso, la cifra de feminicidios en el país asciende a ocho en lo que va del año.

