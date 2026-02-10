Operativo en el Trópico: Desmantelan esquemas de narcotráfico que operaban con pistas clandestinas y apoyo de comunidades

En una operación estratégica que combinó despliegue terrestre, fluvial y aéreo, el Gobierno logró desarticular una red de narcotráfico de escala industrial en la localidad de Lojojota, ubicada en el límite entre los departamentos de Cochabamba y Beni. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó la destrucción de dos "megalaboratorios" de cristalización y nueve fábricas que funcionaban bajo un modelo de "miniciudades" en medio de la selva.

Infraestructura y logística de alto nivel

El operativo se activó tras identificar una pista clandestina y recibir alertas sobre el aterrizaje inminente de aeronaves. Al ingresar a la zona, las fuerzas de seguridad encontraron una logística sorprendente que permitía una producción masiva de clorhidrato de cocaína.

“Estas fábricas tenían una capacidad de convertir en cocaína, con estos laboratorios que hemos destruido, entre 400 a 600 kg por día. Es una barbaridad. Las avionetas tenían entre cinco y 10 vuelos por semana”, detalló el viceministro en Que No Me Pierda.

La autoridad enfatizó la complejidad de las instalaciones halladas, que incluían desde dormitorios hasta tecnología para el refinamiento químico: “La afectación al narcotráfico, estas infraestructuras que eran como miniciudades, emplazarlas, ponerlas a trabajar, lleva su tiempo... Llevar heladeras, llevar cocina, llevar una cantidad enorme de microondas, llevar lavadora para el tema de la coca. Realmente ahí está el impacto tremendo”, afirmó.

Comunidades bajo la lupa

Uno de los puntos más preocupantes declarados por Justiniano fue la relación entre las redes criminales y los habitantes de la zona. La autoridad lamentó que el narcotráfico utilice el miedo o el incentivo económico para cooptar a las comunidades, quienes en ocasiones actúan con hostilidad frente a la presencia estatal.

“La pena es que le dan principalmente dos opciones a casi todos los ciudadanos que están ahí en la cercanía: O participan o hacen la vista gorda... Lamentamos esa situación porque además, al momento de destruir después la pista, genera problemas, la ciudadanía en esas comunidades se molesta”, explicó.

Ante esta situación, el viceministro advirtió que no habrá impunidad para los dirigentes locales que faciliten estas actividades: “Hay autoridades en el pueblo, corregidores, que tendrán que ser investigados también”.

Afectación económica y lucha global

La destrucción de estos laboratorios representa un golpe financiero de aproximadamente 2.6 millones de dólares. Justiniano explicó que los operativos no solo buscan incautar la droga —que en esta ocasión sumó 886 kg en dos intervenciones— sino desmantelar la capacidad productiva del crimen organizado.

“El Estado destruyendo estructuras de narcotráfico, afectando en forma muy grande la economía de estas redes criminales... no hay zonas liberadas del narcotráfico, eso con claridad explica el hecho de que nosotros estuvimos en una tierra de narcotráfico y hemos procedido a destruirla sin ningún miramiento”, aseguró.

Finalmente, la autoridad anunció que, para fortalecer la transparencia en estas tareas, se realizarán pruebas de confiabilidad a más de 200 efectivos de la FELCN con el apoyo de organismos internacionales como INL (ex NAS) y la DEA, asegurando que Bolivia ha emprendido una "lucha globalizada" contra estas mafias.

