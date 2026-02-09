"Tal vez querían al tío": Fiscalía presume que sicarios mataron a menor por 'error' en Beni

El fiscal departamental del Beni, Alexander Mendoza, confirmó la muerte violenta de un menor de 14 años ocurrida en el municipio de San Ramón. Según los primeros avances de la investigación, la víctima habría sido confundida con un familiar que posee antecedentes por la Ley 1008.

“Se trata de un hecho lamentable en el cual se perdió la vida el menor de edad. Las investigaciones preliminares indican que los autores pretendían dirigirse al tío del menor o a alguno de sus descendientes, quienes podrían estar vinculados con delitos de narcotráfico”, señaló Mendoza.

El fiscal detalló que los agresores llegaron en un vehículo Toyota Noah, color plomo, descendieron cubriendo sus rostros y realizaron disparos dentro del domicilio, provocando la muerte del adolescente.

Respecto a los antecedentes del familiar, Mendoza explicó que el tío del menor tiene un proceso abierto desde el año pasado y actualmente se encuentra prófugo.

Este hecho se suma a una serie de muertes violentas en el Beni, algunas de ellas vinculadas con sicariatos y ajustes de cuentas.

La Fiscalía, junto con la Policía Boliviana y grupos especiales, trabaja en la recopilación de pruebas, incluyendo cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, con el fin de esclarecer los crímenes y dar con los responsables.

“Estamos agotando todos los mecanismos que nos franquea la ley con la finalidad de dar una respuesta a la sociedad”, concluyó Mendoza.

