Transportistas advierten con paro y exigen resarcimiento por daños causados a sus vehículos

El sector del autotransporte boliviano se ha declarado en estado de emergencia y amenaza con iniciar medidas de presión a partir de este próximo lunes si el Gobierno no establece un mecanismo claro para resarcir los daños mecánicos provocados por la distribución de gasolina de mala calidad. Los dirigentes del transporte libre y federado exigen que el Estado asuma su responsabilidad mediante compensaciones económicas, vales de combustible o beneficios en el ámbito tributario, señalando directamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Logística y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por la falta de controles efectivos en la mezcla de aditivos.

Limbert Tancara, ejecutivo de Transporte Libre de La Paz, manifestó su profunda preocupación tras las recientes conferencias de prensa de las autoridades del sector hidrocarburífero. Según el dirigente, el propio Gobierno ha admitido, de forma implícita, que existieron problemas en la composición del carburante distribuido en los últimos meses, lo que ha derivado en una afectación masiva de herramientas de trabajo. Tancara subrayó que la situación es crítica y que el número de unidades dañadas crece diariamente sin que exista una respuesta oficial.

"Al existir un responsable, en este caso confeso por así decirlo, porque el ministro fue claro cuando ha indicado que sí ha existido problemas de combinación química dentro de YPFB, el transportista nos ha conminado a la dirigencia a exigir la reparación de daños y perjuicios. Ha existido una autoridad que ha importado, que ha distribuido, que ha administrado y esa gasolina de mala calidad ha causado daño al sector del autotransporte y también a muchos que tienen sus movilidades particulares", señaló el dirigente paceño.

La molestia del sector radica también en lo que consideran una contradicción técnica y una falta de transparencia sobre las certificaciones de calidad. Los transportistas denuncian que, mientras la ANH aseguraba que el combustible cumplía con normas internacionales, la realidad en los talleres mecánicos muestra un escenario distinto. Los reportes técnicos sugieren que un exceso de etanol habría generado residuos gomosos en los motores, afectando especialmente el encendido y el funcionamiento de las válvulas.

"Dijeron que la solución está en reducir la mezcla con cantidad de etanol. Entonces, ahí ha existido una aceptación por parte de la autoridad que regula la gasolina. El problema es en los mismos artefactos lamentablemente, porque cuando se mantiene caliente la movilidad, no hay el problema, pero una vez que se enfría es como el caramelo cuando hacemos derretir el azúcar, mientras está caliente está liso, pero cuando ya se enfría se vuelve duro. Ese es el problema, por eso los carros ya no quieren encender en las mañanas", explicó Tancara respecto a la naturaleza de los daños.

Por su parte, el ejecutivo de la Federación del Transporte Libre en Tarija, Luis Casso, se sumó al reclamo y destacó que, aunque en su región el impacto ha sido menor debido a la procedencia de la importación, existen vehículos modernos que han perdido incluso su garantía de fábrica. Casso denunció la falta de instancias de protección al consumidor y la complicidad de las instituciones reguladoras que no cumplieron con su función de verificar el producto final que se vende al público.

"YPFB Logística es el encargado de mezclar la gasolina y la ANH es la encargada de cuantificar y verificar el octanaje que tiene cada litro de gasolina. El etanol parece que hubiera sobrepasado el límite más del 10% que estaba permitido y eso hace que nuestros motores o los inyectores se tranquen, comienza a arruinar las válvulas. Es lógico que la empresa Yacimientos y el Ministro de Hidrocarburos son los responsables en complicidad con la ANH que no ha sabido hacer que el producto de calidad sea vendido al público", afirmó Casso.

Ante la falta de una convocatoria al diálogo por parte de las autoridades nacionales, los representantes del autotransporte evaluarán durante este fin de semana las acciones a seguir. El sector advierte que la paciencia se ha agotado y que, de no concretarse una propuesta de reposición de daños, el inicio de la semana estará marcado por movilizaciones y bloqueos, fundamentando su postura en que el Estado debe garantizar la calidad de un producto que no está siendo subvencionado en su totalidad para ciertos sectores.

Mira la programación en Red Uno Play