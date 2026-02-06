“Sé que él lo va a lograr”: Familia de menor espera un milagro tras cinco días en coma

El caso de Yadiel Núñez, un adolescente de 15 años, continúa generando preocupación en Santa Cruz y el país. El joven permanece en estado crítico, inducido en coma y con pronóstico reservado, luego de sufrir severas lesiones cerebrales durante una sesión de sparring de boxeo en un gimnasio.

Yasmani Núñez, padre del adolescente, relató los difíciles momentos que atraviesa la familia. “Él sigue en coma inducido, no ha logrado despertar todavía. Ha sido una semana con muchos altibajos”, señaló.

Según explicó, su hijo, novato en la disciplina y con apenas experiencia en entrenamientos, fue golpeado por Pablo Mendoza Vilca, de 25 años, instructor con mayor experiencia que el menor, quien ya fue enviado al penal de Palmasola con detención preventiva por 90 días.

La familia hace un llamado urgente al Ministerio de Salud y Deportes para que se viabilicen mecanismos que permitan a Yadiel acceder a equipos médicos especializados, ya sea en Bolivia o en el extranjero, con el fin de acelerar su recuperación.

“No digo que aquí los profesionales sean malos, pero necesitamos más equipos y especialistas para que él recupere su salud lo antes posible”, indicó don Yasmán.

Según el informe médico, Yadiel se encuentra en su quinto día de internación postquirúrgica tras una craneotomía descompresiva y evacuación de hematoma. La tomografía realizada recientemente mostró un edema extenso e isquemia cerebral, por lo que su evolución es estacionaria y el pronóstico, muy reservado.

Los médicos señalan que el joven podría enfrentar dificultades para hablar o caminar, dependiendo de la evolución de su recuperación.

“La fe es lo último que se pierde. Él es un joven fuerte y estoy seguro de que va a salir adelante”, expresó su papá, mientras agradece la solidaridad de la población, quienes han colaborado con gastos médicos y apoyo emocional en medio de esta situación.

“Él siempre quiso ser deportista, quería ser boxeador. Tenía muchos proyectos y metas que ahora están truncados, pero estoy seguro de que él va a seguir luchando", declaró.“Le hablo, oro con él, le agarro su manito. Siento que me responde, que me escucha. Le digo que es fuerte y que va a salir de esto, y creo que él lo siente", añadió bastante conmovido.

Sobre los responsables de la agresión, lamentó que ninguno haya mostrado arrepentimiento y reafirmó su deseo de que enfrenten sanciones ejemplares y compensen los gastos médicos generados.

Por último, reveló que la viceministra Jessica Echavarría se comunicó con la familia para coordinar una reunión que permita evaluar posibles apoyos institucionales para la recuperación del adolescente.

