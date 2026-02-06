TEMAS DE HOY:
Mala calidad de combustible Corrupción de menores Caso maletas

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Caso Sparring: Justicia dicta prisión para el principal agresor del menor que quedó en coma

Un juez determina detención preventiva ante el riesgo procesal y la gravedad de las lesiones.

Ximena Rodriguez

06/02/2026 17:36

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La justicia determinó la detención preventiva para el principal autor de la pelea que dejó a un menor de 15 años en terapia intensiva. El cargos que pesa sobre el sospechoso es de lesiones graves, es así que fue trasladado a un centro penitenciario tras evaluarse su grado de responsabilidad en el incidente.

El adolescente permanece en estado crítico y sin mostrar signos de mejoría en terapia intensiva. Ante esta situación, su familia solicita ayuda económica urgente para costear los gastos médicos y gestionar un posible traslado especializado al exterior.

Jasmani Núñez, padre del menor, manifestó su esperanza de llevar a su hijo a países como Brasil para acceder a tecnología médica más avanzada. El progenitor busca el apoyo del Ministerio de Salud para agilizar una salida que permita una recuperación efectiva tras los daños sufridos.

A pesar de que los responsables ya se encuentran bajo custodia judicial, la angustia crece ante la falta de reacción del joven deportista. La familia mantiene la fe en su fortaleza física mientras apelan a la solidaridad ciudadana para enfrentar esta crisis sanitaria.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD