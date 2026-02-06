Caso Sparring: Justicia dicta prisión para el principal agresor del menor que quedó en coma

La justicia determinó la detención preventiva para el principal autor de la pelea que dejó a un menor de 15 años en terapia intensiva. El cargos que pesa sobre el sospechoso es de lesiones graves, es así que fue trasladado a un centro penitenciario tras evaluarse su grado de responsabilidad en el incidente.

El adolescente permanece en estado crítico y sin mostrar signos de mejoría en terapia intensiva. Ante esta situación, su familia solicita ayuda económica urgente para costear los gastos médicos y gestionar un posible traslado especializado al exterior.

Jasmani Núñez, padre del menor, manifestó su esperanza de llevar a su hijo a países como Brasil para acceder a tecnología médica más avanzada. El progenitor busca el apoyo del Ministerio de Salud para agilizar una salida que permita una recuperación efectiva tras los daños sufridos.

A pesar de que los responsables ya se encuentran bajo custodia judicial, la angustia crece ante la falta de reacción del joven deportista. La familia mantiene la fe en su fortaleza física mientras apelan a la solidaridad ciudadana para enfrentar esta crisis sanitaria.

