Nubosidad y probabilidad de lluvias: así estará el clima en las capitales de Bolivia este viernes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 6 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y probabilidad de lluvias en varias regiones, además de tormentas eléctricas aisladas.

Occidente

En el occidente del país, se esperan temperaturas templadas durante el día, con posibles chubascos y actividad eléctrica en algunas ciudades.

La Paz: Cielo poco nuboso, baja probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 8°C y 25°C .

El Alto: Condiciones similares a La Paz, con una mínima de 4°C y máxima de 19°C .

Oruro: Probabilidad de chubascos aislados y tormentas eléctricas , con temperaturas entre 6°C y 23°C .

Potosí: Cielo nuboso todo el día, con tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 21°C.

Valles

La región de los Valles presentará cielos poco nubosos a nubosos, con lluvias y tormentas eléctricas en distintos momentos de la jornada.

Cochabamba: Cielo poco nuboso, probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 13°C y 29°C .

Sucre: Probabilidad de lluvias y tormenta eléctrica , con valores entre 14°C y 26°C .

Tarija: Tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que irán de 15°C a 30°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé cielo poco nuboso y baja probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.

Santa Cruz: Cielo poco nuboso, temperaturas entre 24°C y 32°C .

Trinidad: Jornada estable, con mínima de 23°C y máxima de 32°C .

Cobija: Cielo poco nuboso, baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 23°C y 33°C.

Mira la programación en Red Uno Play