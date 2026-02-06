TEMAS DE HOY:
Nacionales

Nubosidad y probabilidad de lluvias: así estará el clima en las capitales de Bolivia este viernes

El Senamhi prevé una jornada con clima estable, nubosidad y probabilidad de lluvias en gran parte del país, con tormentas eléctricas en algunas regiones.

Red Uno de Bolivia

06/02/2026 6:50

Pronóstico del tiempo: nubosidad y lluvias en Bolivia este viernes. Foto: Imagen referencial
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 6 de febrero se prevé un clima estable en el país, con nubosidad y probabilidad de lluvias en varias regiones, además de tormentas eléctricas aisladas.

Occidente

En el occidente del país, se esperan temperaturas templadas durante el día, con posibles chubascos y actividad eléctrica en algunas ciudades.

  • La Paz: Cielo poco nuboso, baja probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 8°C y 25°C.

  • El Alto: Condiciones similares a La Paz, con una mínima de 4°C y máxima de 19°C.

  • Oruro: Probabilidad de chubascos aislados y tormentas eléctricas, con temperaturas entre 6°C y 23°C.

  • Potosí: Cielo nuboso todo el día, con tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 21°C.

Valles

La región de los Valles presentará cielos poco nubosos a nubosos, con lluvias y tormentas eléctricas en distintos momentos de la jornada.

  • Cochabamba: Cielo poco nuboso, probabilidad de lluvias. Temperaturas entre 13°C y 29°C.

  • Sucre: Probabilidad de lluvias y tormenta eléctrica, con valores entre 14°C y 26°C.

  • Tarija: Tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que irán de 15°C a 30°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé cielo poco nuboso y baja probabilidad de lluvias, con temperaturas elevadas.

  • Santa Cruz: Cielo poco nuboso, temperaturas entre 24°C y 32°C.

  • Trinidad: Jornada estable, con mínima de 23°C y máxima de 32°C.

  • Cobija: Cielo poco nuboso, baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 23°C y 33°C.

 

