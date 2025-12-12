¿Cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre? Este es el pronóstico en ciudades capitales

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senmahi) informé sobre el pronóstico del tiempo de las ciudades capitales de Bolivia más El Alto para este sábado 13 de diciembre de 2025, marcando una jornada con condiciones climáticas muy variadas a lo largo del país.

Valles y oriente: Altas temperaturas con posibles tormentas

Las ciudades ubicadas en los valles y el oriente serán las más calurosas del país, con temperaturas máximas que superarán los 30°C:

Cochabamba : Será una de las ciudades más cálidas, con una mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 31°C. Se prevén cielos nublados por la mañana y la noche.

Trinidad (Beni): La capital beniana registrará una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 22°C. Se pronostican lluvias y tormentas eléctricas tanto en la mañana como en la tarde.

Santa Cruz de la Sierra: La temperatura oscilará entre 23°C de mínima y 30°C de máxima, con lluvias en la mañana y la tarde.

Cobija (Pando): Tendrá una máxima de 31°C y una mínima de 23°C. Se esperan lluvias durante la tarde.

Otras capitales con temperaturas agradables serán Tarija, con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C, y Sucre (Chuquisaca), que tendrá 13°C de mínima y 25°C de máxima.

Altiplano: mañanas frías y tardes templadas

Las ciudades del altiplano presentarán mañanas frías, pero con un rápido ascenso de la temperatura durante la tarde, acompañada de cielos despejados o poco nubosos:

Oruro : Registrará una mínima muy baja de 3°C, pero su máxima alcanzará los 25°C. Se espera sol durante la tarde.

Potosí : Las temperaturas irán desde una mínima de 5°C hasta una máxima de 23°C, con cielo poco nuboso por la mañana y la tarde.

La Paz: La sede de gobierno tendrá una amplitud térmica considerable, con una mínima de 9°C y una máxima de 25°C.

El Alto: Será más fría en la mañana, con 5°C de mínima, y alcanzará los 19°C de máxima.

Se recomienda a la población tomar precauciones por las lluvias y tormentas eléctricas en el oriente y trópico, y llevar abrigo durante las mañanas en las zonas del Altiplano.

Pronóstico del clima.

