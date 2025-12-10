Esta es la lista de postulantes habilitados e inhabilitados a vocales del Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este miércoles la lista oficial de postulantes habilitados e inhabilitados para el proceso de selección de vocales, documento que fue difundido a través de sus plataformas digitales. En total, 440 personas presentaron su postulación; sin embargo, 92 de ellas fueron inhabilitadas por incumplir alguno de los requisitos establecidos.

Según el reporte del TSE, la revisión de carpetas y documentación se realizó conforme a la normativa vigente y a los criterios establecidos para la elección de nuevas autoridades electorales. El proceso incluyó la verificación de documentación personal, experiencia profesional, cumplimiento de requisitos constitucionales y ausencia de impedimentos legales.

El órgano electoral detalló que los postulantes inhabilitados podrán presentar sus observaciones o realizar los descargos correspondientes dentro de los plazos establecidos en el cronograma oficial. Una vez concluida esta etapa, el TSE procederá con la publicación final de habilitados que avanzarán a la fase de evaluación.

Asimismo, el Tribunal destacó que la difusión pública de estas listas busca garantizar transparencia, acceso a la información y control ciudadano durante el proceso de selección.

LISTA DE POSTULANTES HABILITADOS

LISTA DE POSTULANTES INHABILITADOS

