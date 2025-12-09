Video: Por sacarse una selfie, turista cae 40 metros por un acantilado en China

Un dramático accidente ocurrió en la provincia de Sichuan, China, donde un turista cayó aproximadamente 40 metros mientras intentaba tomarse una selfie en la montaña Huaying, ubicada en la ciudad de Guang’an.

Según reportaron las autoridades, citadas por el medio La Nación, el excursionista formaba parte de un grupo de senderismo cuando, al ubicarse sobre una roca estrecha para tomarse una fotografía, perdió estabilidad y cayó al vacío.

El incidente fue grabado por otro participante de la excursión. El video se viralizó rápidamente, causando conmoción entre los visitantes habituales de la zona, conocida por sus senderos angostos y tramos de gran altura.

Las imágenes muestran al hombre, de 40 años, parado sobre una roca muy estrecha, con un teléfono en la mano derecha, sosteniéndose apenas con los pies apoyados en dos puntos de la ladera. Segundos después, la roca cede y el turista se precipita por el acantilado.

Pese a la espectacular caída, el hombre sobrevivió porque terminó en una zona cubierta de vegetación que amortiguó su impacto. Aficionados al senderismo identificaron el lugar como “Blade Rock”, un punto famoso por su peligrosidad debido a su angostura y pendiente abrupta.

Horas después del accidente, el excursionista publicó un mensaje en la plataforma WeChat, donde informó que estaba vivo y relató que rodó unos 15 metros ladera abajo antes de detenerse.

“Los dioses de la montaña me bendijeron. Me caí de un acantilado de 40 metros y pensé que iba a morir. Es una suerte estar vivo. Viviré bien”, escribió, acompañando el mensaje con fotografías del incidente y de las lesiones que sufrió.

Las autoridades locales volvieron a alertar sobre los riesgos de tomarse fotografías en zonas peligrosas, recordando que cada año se registran accidentes similares en áreas montañosas del país.

