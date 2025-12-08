¡Atroz! Un hombre mató a uno de sus hermanos de una puñalada e hirió a otro con una pala

Un grave hecho de violencia familiar se registró este domingo por la tarde en Bahía Blanca, Argentina, cuando un hombre asesinó a uno de sus hermanos y lesionó a otro dentro de una vivienda.

El agresor, identificado como Ernesto Martín Mansilla, de 54 años, fue detenido por la Policía tras el incidente ocurrido en una casa ubicada en la calle Coulin al 600, alrededor de las 17:00 horas.

Según informaron fuentes policiales al medio TN, la tragedia se produjo luego de una fuerte discusión entre los hermanos. Durante la confrontación, Ernesto apuñaló a Rodrigo Mansilla, de 32 años, en la zona intercostal izquierda.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, donde falleció poco después.

Otro hermano, Fernando Mansilla, de 44 años, también resultó herido tras recibir un golpe en la cabeza con una pala. Fue asistido en el mismo centro de salud, aunque sus lesiones no revistieron gravedad.

El personal policial incautó el cuchillo utilizado en el ataque y preservó la escena del crimen para que los peritos realizaran su trabajo.

Ernesto Mansilla fue detenido y a disposición de la UFIJ Nº5, que inició las primeras medidas de investigación para esclarecer los hechos.

