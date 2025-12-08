Congabol: La carne boliviana puede duplicar sus ventas con la apertura de Egipto

Marco Antonio Gutiérrez, secretario de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), afirmó que en lo que va del año el país ha recaudado alrededor de $us 200 millones por la exportación de carne y proyectó que esta cifra podría duplicarse con la apertura del mercado de Egipto.

“La marca Bolivia es muy especial, tenemos una carne de muy buena calidad. Ahora estamos por encima de los $us 200 millones y esperamos que el próximo año podamos exportar el doble para crecer y estabilizar nuestra patria”, señaló Gutiérrez.

El sector ganadero destacó las gestiones que permitieron concretar el ingreso al mercado egipcio; sin embargo, pidió al Gobierno continuar abriendo más destinos y garantizar seguridad jurídica para los productores, además de fortalecer las acciones contra el abigeato.

El pasado viernes 5 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz anunció que Bolivia exportará carne de res y de pollo a Egipto. Si bien no se precisaron volúmenes, los productores consideran que la demanda podría incrementarse significativamente, tomando en cuenta que ese país africano tiene más de 118 millones de habitantes.

Con este nuevo destino, Bolivia ingresará a competir con proveedores de gran escala como Brasil, Argentina, Australia y otros productores regionales, lo que representa un desafío para consolidar su presencia en el mercado internacional.

