Duelo para el infarto: Cisco sorprende con ternura y Erika desata una bomba de sensualidad

El segundo versus de la noche llegó de la mano de Cisco y Erika. El primero en subir al escenario fue Cisco Moreno junto a la academia Urban Vibes y su invitada especial, Kelly Molina. El equipo presentó “Plis”, de Camilo y Evaluna, una puesta dulce y conectada que dividió opiniones, pero que destacó por su ternura y complicidad.

El duelo se completó con la presentación de Erika Valencia, la academia The Real Company y el invitado especial Richard Viruez, quienes encendieron la pista con la explosiva canción “Swalla” de Jason Derulo feat. Nicki Minaj. La puesta estuvo cargada de sensualidad, actitud y una energía que hizo vibrar al público.

El jurado no tardó en destacar la fuerza y entrega de ambos equipos.

Para el juez Tito Larenti, hubo un evidente crecimiento en escena.

“Cisco y Kelly, fue similar a la vez anterior, pero llegaron aquí por detalles y mejoraron. Erika, hoy los sentí muchísimo mejor: más seguridad, más potencia… eras Nicki Minaj”, señaló.

La juez Gabriela Zegarra también valoró el nivel de ambos shows.

“Cisco, no hubo muchos cambios, pero fue una muy buena presentación, con romance y conexión. Erika y Richard demostraron que son profesionales. Esto está para una final”, aseguró.

El juez Rodrigo Massa aplaudió las mejoras visibles.

“Cisco y Kelly, el lip sync te queda increíble, los noté más conectados. Erika y Richard, brillaron los dos, tu lip sync mejoró muchísimo, se entendían todas las palabras”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer resaltó el crecimiento escénico de ambos equipos.

“Cisco, tuvieron mucha más presencia, estaban más seguros. Cisco se parece tanto a Camilo que me da miedo. Erika y Richard inteligentemente cambiaron cosas que no les favorecían; la presentación salió más prolija. Hoy vi a Jason Derulo y a Nicki Minaj”, comentó.

Ambos equipos agradecieron las devoluciones y el cariño del público, dejando la tensión al máximo rumbo al veredicto final.

