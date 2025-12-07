TEMAS DE HOY:
Postulaciones al TSE suman 78 tras tercer día; este lunes concluye la recepción de documentos

La tercera jornada sumó 68 nuevos postulantes. Este lunes 8 concluye el plazo para quienes deseen participar en el proceso de selección de vocales del TSE.

Hans Franco

07/12/2025 14:50

Postulaciones al TSE suman 78 tras tercer día. Foto: APG
La Paz

Con el cierre de la tercera jornada de recepción de documentos, el proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) alcanza un total de 78 postulantes a nivel nacional.

Este domingo, hasta el mediodía, se registraron 68 nuevas postulaciones, que se suman a las 10 de días anteriores: una el viernes y nueve el sábado.

De los 78 inscritos hasta el momento, 48 son varones y 30 mujeres, provenientes de distintos departamentos del país, según información oficial de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa.

Postulantes llegan desde distintas regiones

Varias personas acudieron personalmente a dejar sus documentos. Entre ellas, Judith Sánchez, quien destacó el compromiso que implica postularse:

“Estoy viniendo desde Santa Cruz para presentar mi postulación. Es muy importante postular a este cargo”.

Otra aspirante, Carola Rivera Mercado, explicó:

“Yo soy abogada, actualmente soy notaria de Fe Pública y aquí presentando la postulación”.

 

Proceso en curso bajo normativa

La Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, conduce este proceso en el marco de la convocatoria oficial emitida para renovar las máximas autoridades del Órgano Electoral.

La comisión aseguró que se garantizan principios de transparencia, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica en cada fase del procedimiento.

Mire el video: 

 

