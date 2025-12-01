¿Cuántos vocales deberá asignar la ALP para completar la composición del TSE?

En el marco del debate legislativo sobre la nueva ley de designación de autoridades electorales, la Asamblea Legislativa debe concentrarse exclusivamente en la elección de cuatro de los siete vocales que componen el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El próximo 19 de diciembre concluye el mandato de los vocales Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe y Nancy Gutiérrez, cuyas vacancias deberán ser cubiertas mediante el procedimiento de designación establecido por ley. Estos cuatro cargos son los únicos que requieren reemplazo inmediato.

Las vocales Yajaira San Martín y Nelly Arista ejercen actualmente como titulares desde el 7 de octubre de 2022, luego de asumir las vacancias generadas por las renuncias de María Angélica Ruiz (4 de mayo de 2022) y Rosario Baptista (13 de noviembre de 2021). Ambas autoridades ingresaron en calidad de suplentes, pero asumieron titularidad conforme a lo dispuesto por la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.

Por su parte, el séptimo vocal del TSE, Gustavo Ávila, delegado presidencial, fue posesionado el 4 de abril de 2024, por lo que su mandato permanece vigente y no forma parte del proceso de renovación en curso.

La Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional establece que el Tribunal Supremo Electoral debe estar conformado por siete vocales, garantizando que al menos dos sean de origen indígena originario campesino y al menos tres sean mujeres. Asimismo, determina que su mandato es de seis años improrrogables y sin posibilidad de reelección.

Considerando la continuidad de los tres vocales San Martín, Arista y Ávila, la Asamblea Legislativa únicamente debe designar cuatro nuevas autoridades, suficientes para completar la estructura prevista en la norma y asegurar la plena operatividad del órgano electoral.

Mira la programación en Red Uno Play